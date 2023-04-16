Kamyon ile traktörün arasında sıkışan genç hayatını kaybetti

Adıyaman'da, kamyon ile traktörün çarpışması sonucu iki araç arasında sıkışan yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Abubekir G. (45), idaresindeki 02 ACM 328 plakalı kamyon, aynı istikamete gitmekte olan Muhammed Enes Y., (20), idaresindeki 02 ACM 328 plakalı traktörü Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü rampası yakınlarında solladı.

Sollama esnasında kamyonun dorse kısmı seyir halinde bulunan traktöre çarptı. Çarpışma sonucu traktörde yolcu olarak bulunan Recep Tayyip Yalçın (20), her iki aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen bölge trafik polis ekiplerince kaza yerinde incelemelerde bulunuldu. Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Recep Tayyip Yalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.