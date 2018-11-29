Kamyon kasasından düşen adam yaralandı

Adıyaman'da, kamyon kasasında bulunduğu esnada dengesini kaybederek düşen adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zom Baba Cami yanında park halinde bulunan 27 F 5711 plakalı kamyon kasasında bulunan Suzi Görücü (48), bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu kamyon kasasından aşağıya düştü. Yere düşerek yaralanan adamı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Suzi Görücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.