İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon kasasından düşen adam yaralandı

Adıyaman’da, kamyon kasasında bulunduğu esnada dengesini kaybederek düşen adam yaralandı.

Adıyaman'da, kamyon kasasında bulunduğu esnada dengesini kaybederek düşen adam yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zom Baba Cami yanında park halinde bulunan 27 F 5711 plakalı kamyon kasasında bulunan Suzi Görücü (48), bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu kamyon kasasından aşağıya düştü. Yere düşerek yaralanan adamı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Suzi Görücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.