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Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevzat Kuşamaç idaresindeki 63 N 5975 plakalı kamyon, Adıyaman- Kahta Karayolu kum ocağı mevkiinde yolda bulunan mıcıra girmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Nevzat Kuşamaç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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