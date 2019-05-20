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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nurettin Sincar idaresindeki 02 ABB 787 plakalı kamyonet ile Müslüm Yılmaz idaresindeki plakası bulunmayan motosikletle Yeni Mahalle Can Salon yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Müslüm Yılmaz, yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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