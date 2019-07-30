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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne ait kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne ait kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Erdemoğlu Mahallesinde Abbas Akış idaresindeki 02 BK 410 plakalı Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne ait kamyonet ile Vakkas Korkmaz (18) idaresindeki 27 BLN 16 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vakkas Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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