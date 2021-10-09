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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Ramazan Turşucu idaresindeki 02 EC 763 plakalı Renault marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABU 005 plakalı marka kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Doğan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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