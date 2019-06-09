İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet kabinin üzerindeki çocukla ilerledi

Adıyaman’da, kamyonet sürücüsü araç kabini üzerine oturan çocukla beraber kent merkezinde ilerledi.

Adıyaman'da, kamyonet sürücüsü araç kabini üzerine oturan çocukla beraber kent merkezinde ilerledi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde kamyonet kasasında kuru soğan satan bir sürücü, soğanları satması için kamyonet kabini üzerine 10-11 yaşlarında bulunan bir çocuğu oturtturdu. Kent merkezinde onca trafiğe rağmen kabin üzerindeki çocukla ilerleyen sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Bir süre yoğun trafik arasında ilerleyen kamyonet sürücüsü vatandaşların uyarıları sonrasında küçük çocuğu kabininden kamyonet kasasına indirdi. Yapılan uyarılar sonrası çocuk kamyonet kasasında kaldığı yerden yoluna devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.