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Kamyonet köprünün korkuluklarına çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde köprü korkuluklarına çarpan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde köprü korkuluklarına çarpan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Özkan Y. idaresindeki 01 AAK 169 plakalı kamyonet, Göksu köprüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu. Maddi hasarın yaşandığı kaza sonrası olay yol trafiğe bir süre kapandı. Kapanan yol aracın yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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