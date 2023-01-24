Kamyonet otomobile çarptı: 7 yaralı

Adıyaman'da bir akaryakıt istasyonundan yola aniden çıkan otomobile kamyonetin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Yasin G. idaresindeki kamyonet, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonundan aniden yola çıkan Melahat Y. idaresindeki 34 BR 2463 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden Yasin G., Melahat Y. ve otomobilde Harun Nisa T., Hatice T., Zeynep Halime Y., Ayşe Y. ve Aşhan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.