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Kamyonet otomobile çarptı

Gölbaşı-Adıyaman Karayolunda kamyonetin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Gölbaşı-Adıyaman karayolu 25. Kilometrede bulunan Yukarıçöplü köyü civarında meydana geldi. Ahmet Ç. sevk ve idaresindeki 46 AAH 279 plakalı Ford marka kamyonet Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine doğru seyir halindeyken, yolun sağ şerit kısmında sabit duran Mehmet Azat Turhan yönetimindeki 44 LF 092 plakalı Fiat marka otomobile çarpması sonucu yaramalı kaza meydana geldi.


Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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