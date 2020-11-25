İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Yayladalı Köyüne bağlı Bazik Mezrası yakınlarında Mustafa K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet içerisinde bulunan Mehmet K. ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa K.'nin cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.