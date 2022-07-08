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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan A.C., idaresindeki 02 EE 126 plakalı kamyonet, Akpınar Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü A.C., yaralandı. Yaralı, ola yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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