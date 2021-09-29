Kamyonetin arkadan çarptığı midibüs takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, dönüş yapacağı esnada arkadan kamyonetin çarptığı midibüs takla atarak yan döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Şevket Karataş idaresindeki Hyundai marka midibüs, Demir ve Çimentocular Sitesine dönüş yapacağı esnada arkadan gelen İbrahim Çetin idaresindeki 02 AAK 710 plakalı Nissan marka kamyonet çarptı. Kamyonetin çarptığı midibüs kontrolden çıkarak takla atıp yan durdu. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Çelik yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.