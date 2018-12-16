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Kamyonetle çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, kamyonetle çarpıştıktan sonra devrilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, kamyonetle çarpıştıktan sonra devrilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Abuzer A., idaresindeki 35 GE 1244 plakalı kamyonet ile Mustafa E., idaresindeki 02 SA 535 plakalı minibüs, Kayalık Mahallesi 3. Çevre yolu üzerinde çarpıştı. Kamyonetle çarpışan minibüs daha sonra kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada minibüs sürücüsü Mustafa E., ile minibüste bulunan Halil E., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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