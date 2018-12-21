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Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmek istediği esnada çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmek istediği esnada çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Üniversitesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Sibel Yılmaz'a (29), Salih Y. idaresindeki 34 UC 9952 plakalı çöp kamyonu çarptı. Ağır yaralanan Sibel Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sibel Yılmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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