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Kanala düşen otomobil sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Erhan Mutlu idaresindeki 01 DDS 47 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala düştü.


Kazada otomobil sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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