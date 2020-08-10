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Kanalizasyon borusundaki yavru kedi 2 gün sonra kurtarıldı

Adıyaman’da bir binanın kanalizasyon borusuna giren yavru kedi 2 gün sonra itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Adıyaman'da bir binanın kanalizasyon borusuna giren yavru kedi 2 gün sonra itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.


Olay, Adıyaman merkez Varlık Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın birinci katının tuvalet deliğine yavru bir kedi düştü. Binanın kanalizasyon borusu içerisinde sürekli miyavlayarak ses çıkartan yavru kedinin sesini duyan ancak nerede olduğunu bilmeyen bina sakinleri durumu 2 gün sonra itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin kanalizasyon borusu içerisinde olduğunu tespit etti.


Kediyi kurtarmak için binanın zemin katında bulunan iş yerine inen itfaiye ekipleri kanalizasyon borusunu çıkartmak için betonu kırdı. Daha sonra boruyu yerinden çıkartan itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı boru içerisinden çıkarttı.

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