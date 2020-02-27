İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kandil gününü fırsat bilen dilencilere operasyon

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kandil gününü fırsat bilen dilencilere yönelik operasyon yaptı.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Regaip Kandili dolayısıyla kent merkezinde ve mezarlıklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı.


Ekipler tarafından şehir merkezi, yeni ve eski mezarlıklarda yapılan denetimlerde halkın dini duygularını istismar edip, dilenen kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilenciler hakkında idari işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.