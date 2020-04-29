Kapanan yol ambulansa geçit vermedi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hastaya giden ambulans, yola düşen kaya parçalarından dolayı hastaya ulaşamadı.

Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde hastalanan Osman Kamış'a müdahale etmeye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, köy yolu karantina nedeniyle kapalı olduğu için Haluf Dağı güzergahını kullandı. 112 Acil Sağlık ekipleri köye 1 kilometre kala yola kaya parçalarının düşmesi sonucu ilerleyemedi. Kaya parçalarının ağır olmasından dolayı yolu açamayan sağlık ekipleri, alacakları hastanın yakınlarıyla irtibat kurarak hastayı belirtilen bölgeye kadar getirmelerini istedi. Yakınları tarafından otomobil ile ambulansa kadar getirilen Osman Kamış, burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.