İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi

Adıyaman’da, trafikte kapısı açık bir şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobile 144 TL para cezası kesildiGeçtiğimiz gün içerisine motosiklet konulduğundan dolayı arka kapısı kapanmayan ve kapısı açık bir şekilde ilerleyen otomobille ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Adıyaman'da, trafikte kapısı açık bir şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobile 144 TL para cezası kesildi


Geçtiğimiz gün içerisine motosiklet konulduğundan dolayı arka kapısı kapanmayan ve kapısı açık bir şekilde ilerleyen otomobille ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında aracın plakası tespit edildi. Polis ekipleri araca trafik güvenliğini tehlikeye koymaktan 144 TL para cezası uyguladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.