Kar elektrik ve telefon direklerini devirdi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yağan yoğun kar yağışına dayanamayan elektrik ve telefon direkleri kırılarak devrildi.

Gerger ilçesine bağlı Gürgenli Köyü ve çevresinde bir süredir devam eden kar yağışına dayanamayan elektrik ve telefon direkleri kırılarak devrildi. Elektrik ve telefon tellerinin yere düşmesi sonucunda elektrik akımları kesildi. Kar kalınlığının bir metreden fazla olduğu köy yolu da aynı zamanda kapandı. Kapanan köy yolunun açılması için il özel idaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Köye yeniden elektriklerin verilebilmesi için elektrik dağıtım şirketine bağlı olan ekiplerin köy yakınlarında hazır bulunduklarını yolun açıklamasını bekledikleri öğrenildi.