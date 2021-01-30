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Kar kazaya neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Aykut Bahadır Taşdemir idaresindeki 27 ABT 985 plakalı Volvo marka otomobil Çatalağaç köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Kazada sürücü Aykut Bahadır Taşdemir yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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