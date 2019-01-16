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Kar temizleme çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesine karla mücadele ekipleri, kaldırım ve yolda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesine karla mücadele ekipleri, kaldırım ve yolda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.


Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kaldırım ve yollarda biriken karların temizlenmesi için kar yağışının ilk gününden itibaren gece gündüz demeden çalışarak yol ve kaldırımların temizliği için yoğun bir mesai sarf etti.


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmaları kapsamında kar yağışın ilk gününden itibaren geceden bu yana iş makineleriyle yollarda biriken karları temizlediklerini, gün içinde de çarşı merkezlerindeki kaldırımlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

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