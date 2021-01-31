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Kar yağışı elektrik direklerini devirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışına dayanamayan elektrik direkleri devrilirken, ağaçlar ise kırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışına dayanamayan elektrik direkleri devrilirken, ağaçlar ise kırıldı.


Önceki gün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan çok sayıda elektrik direği devrildi. Yağışlara dayanamayan demir direklerin devrilmesi sonucu elektrik tellerinde de kopmalar yaşandı. Yine kar yağışına dayanamayan çoğu ağaç kırıldı. Kırılan ağaçların üzerine düştüğü araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Elektrik direklerinin devrilmesi ve tellerin kopması dolayısıyla Gölbaşı ve Tut ilçesinde elektrik kesintisi yaşandı. Devrilen direklerin kaldırılması ve elektrik akımlarının yeniden verile bilmesi için elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Gölbaşı ilçe merkezinde yine kar yağışından dolayı bazı iş yerlerinin çatılarında çökmeler meydana geldi.

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