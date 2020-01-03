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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman’da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman'da etkili olan kar ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Sincik ve Kahta ilçelerinde bazı yerleşim yerlerine ulaşılamıyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 9 köy 14 mezra, Kahta ilçesine bağlı 5 mezra, Sincik ilçesine bağlı 5 köy 12 mezra olmak üzere toplam 14 köy 31 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman Sincik-Malatya karayolu da kar yağışı nedeniyle kapandı.


İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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