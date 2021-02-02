Kar yağışı heyelana neden oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar yağışı sonrası meydana gelen heyelanda dev kayalar yolun ortasına düştü.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı sonrası meydana gelen heyelanda dev kayalar yolun ortasına düştü.
Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde birkaç gündür devam eden kar yağışı sonrası İnlice-Çelikhan yolunun 5. kilometresinde heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan dev kaya parçaları İnlice-Çelikhan yoluna düştü. İnlice Belde Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan esnasında yolda kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelan nedeniyle İnlice-Çelikhan yolu ulaşıma kapandı.
Yolun açılması için İnlice Belde Belediyesinden ekip beklendiği öğrenildi.