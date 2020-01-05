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Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.


Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini daha da artırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, güney kesimindeki köyler dün gece yağan karla beyaza büründü.


İlçede güzel görüntüler oluşturan kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santime kadar çıktı. Çocuklar ise, hafta sonu tatilini fırsat bilip bol bol kartopu oynadı. Karda koşup oynayan çocukların neşesi yüzlerine yansıdı. İlçede 2 yıldır etkili olmayan kar yağışının bu yıl etkili olması vatandaşları da sevindirdi. Vatandaşlar, bu yıl kar yağışının geç başladığını ancak son bir haftadır iyi yağdığını belirterek, karın hem ilçeleri için hem de çiftçiler için faydalı olacağını söyledi.

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