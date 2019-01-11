Kar yağmayınca okula kar taşıdılar

Kent merkezine kar yağmaması nedeniyle öğrencilerin sürekli kendi aralarında karla ilgili sohbetler ettiğini duyan Adıyaman Cumhuriyet İlköğretim Okulu idarecileri, çocukları sevindirmek için Adıyaman Belediyesinden kar getirilmesi konusunda yardım istedi. Bir öğrenci velisinin girişimleri sonucunda başlatılan çalışmalarla Adıyaman Belediyesine ait iş makineleriyle kentin yüksek kesimlerinden okul bahçesine kar getirildi. Bahçeye getirilen karlar okulun birkaç farklı noktasına bırakıldı. Teneffüs zilinin çalması ile bahçeye çıkan öğrenciler kar ile karşılaşınca büyük sevinç yaşadı. Minik öğrenciler getirilen karlarla doyasıya eğlendi. Öğrenciler kar topu oynayarak karın tadını çıkarttı. Festival havasının yaşandığı okul bahçesinde karla oynayan çocuklara zaman zaman öğretmenler de eşlik etti.