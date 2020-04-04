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Karaağaç köyü sakinleri ziyaretçi kabul etmiyor

Adıyaman’ın Karaağaç köyünde yaşayan vatandaşlar, köye ziyaretçi kabul etmediklerini belirten tabela astı.

Adıyaman'ın Karaağaç köyünde yaşayan vatandaşlar, köye ziyaretçi kabul etmediklerini belirten tabela astı.


Adıyaman merkeze 18 kilometre mesafede bulunan Karaağaç Köyü sakinleri köy girişine, “Korona virüsünden dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz. Evde kal" yazısı astı. Köye kimseyi köylüler, misafirleri salgın sonrasında köye beklediklerini kaydetti.


köylüler salgın sonrası herkesi köylerine misafir etmeye de davet ettiklerini belirtti. Evde kal çağrılarına destek veren ve köylerinden salgını uzak tutmaya çalışan köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köye almayacaklarını vurguladılar.

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