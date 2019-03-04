Karaca Ailesinden Reşit Alkan'a destek

Saadet Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan'a ilçenin ileri gelen ailelerinden Karaca Ailesi destek verdi.

Besni ilçesinin en köklü ve geniş ailelerinden Karaca Ailesi yaklaşık 100 kişi ile Saadet Parti seçim irtibat bürosuna gelerek Reşit Alkan'a destek verdi. Aile fertleri Reşit Alkan ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karaca Ailesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Reşit alkan, “Bu gün yine Besni'nin en köklü ailelerinden Karaca Ailesi, aramıza katılarak bizlere şeref verdi. Bu gün bizim için düğündür. Karaca Ailesinin aramızda olması bizim için çok anlamlıdır. Burada olmalarından dolayı başımızın üstünde yerleri var. Seçime her gün yaklaştıkta inşallah köklü ve geniş ailelerimiz aramıza katılacaktır. Bizde yılmadan, yorulmadan, azimle disiplinle 31 Mart'a kadar çalışıp bayrağı İbrahim Öztürk'ten devralacağız. Kapı kapı dolaşarak bu işi göğüslemek istiyoruz” diye konuştu.