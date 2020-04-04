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Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişi 14 günlük karantinaya alındı

Karadağ’dan 3 uçakla gelen 492 Türk vatandaşı Adıyaman’da 14 günlük karantinaya alındı.

Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 Türk vatandaşı Adıyaman'da 14 günlük karantinaya alındı.


Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların dönüşü sürüyor. Karadağ'dan 3 uçakla gelen 2 kadın 492 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Yurt dışından gelenler geniş önlemler altında belediyeye ait 26 otobüsle Altın şehir mahallesinde bulunan Gençlik Spor Müdürlüğü Yurtkura bağlı Saffan kız yurdunda 14 günlük karantinaya alınacak.

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