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Karagüceç Ortaokuluna ulusal kalite ödülü

Adıyaman’ın Besni Karagüveç Ortaokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılına eTwinning Projeleri ulusal kalite etiketi ödülleri ile başladı.

Adıyaman'ın Besni Karagüveç Ortaokulu 2020-2021 eğitim öğretim yılına eTwinning Projeleri ulusal kalite etiketi ödülleri ile başladı.


Okul Müdürü Mustafa Solmaz ve Proje Sorumlusu Zehra Akman, okul bahçesinde düzenlenen tören ile birlikte öğrencilere ödüllerini verdi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı boyunca Karagüveç Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Zehra Akman koordinatörlüğünde "Zaman Yolcusu" ve ''Köprüleri Oyunla Kurduk- We Built Bridges with Games'' isimli iki eTwinning Projesi yürütüldü.


Bu süreçte 21. yüzyıl eğitim-öğretim yöntem ve teknikleri ile web2 araçları kullanılarak, etkinlikler gerçekleştirildi ve projeler başarıyla tamamlandı. Yıl boyu yapılan bu iki proje çalışması, Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iki ulusal kalite etiketi ile ödüllendirildi.


Okul Müdürü Mustafa Solmaz yapmış olduğu açıklamada, "Kalite Etiketleri, mükemmel eTwinning projelerine verilmektedir. Projede emeği geçen İngilizce Öğretmenimiz Zehra Akman'ı ve projelerde yer alan 14 öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi.


Kalite etiketi alan Zehra Akman ise, proje süreci boyunca kendisine ve öğrencilerine her türlü desteği ve imkanı veren Müdür Yardımcısı Selahattin Sevindi ve Okul Müdürü Mustafa Solmaz'a teşekkür etti.

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