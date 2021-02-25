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Karanlıkta fark edemediği yayaya çarptı: 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Kaza, Adıyaman karayolu 12. kilometresindeki Arılı köyü mevkiinde meydana geldi. Kahta'dan Adıyaman istikametine giden Abdulrezzak B. (35) yönetimindeki 06 AD 6316 plakalı Hyundai marka otomobil yol kenarında yürüyen Ömer Yılmaz'ı (31) karanlıkta fark edemeyince çarptı. Kazada Ömer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Abdulrezzak B. ile otomobil içinde bulunan Zehra B. ve Sümeye Azra B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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