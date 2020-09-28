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Karantina kurallarına uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

Adıyaman Valiliği, korona virüsünden dolayı karantina kurallarını ihlal eden kişilere uyarılarda bulundu.


Adıyaman Valiliği yapmış olduğu yazılı açıklamada karantina kurallarına uymayan kişilere idari para cezasının uygulanacağı ve kişilerin yurtlara yerleştirileceğini duyurdu.


Adıyaman Valiliği, “Covid-19 salgını sebebiyle hastalanan veya hastalarla olan teması sebebiyle karantinaya alınan vatandaşlar karantina süresince ikametleri dışına çıkmamalıdır. Karantina kurallarına uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanarak zorunlu olarak karantina yurtlarına yerleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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