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Karantinaya alınan mahalleye paket desteği

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi Balıkburnu mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi Balıkburnu mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.


Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile Çelikhan Pınarbaşı Beldesi Balıkburnu mahallesi karantinaya alındı.


Kaymakamlık, mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için destekte bulunarak, hazırlanan ihtiyaç paketlerini tüm hanelere ulaştırdı.


Hazırlanan paketlerde gıda maddeleri olduğu ve tüm evlere dağıtıldığı öğrenildi.

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