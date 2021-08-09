Karapınar Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesi'nde sürdürülen kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin ihtiyaç duyulan birçok noktasında gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmaları Karapınar Mahallesi'nde de gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Karapınar Mahallesi'nde bulunan birçok sokakta gerçekleştirdikleri çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek yetkililere teşekkür etti.