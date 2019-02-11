Karate grup müsabakaları sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 2018-2019 sezonu Okul sporları Kız ve Erkek Karate Grup Müsabakalarına 12 ilden 400 sporcu ve 15 idareci, 25 antrenör, 41 hakem olmak üzere toplamda 481 kişi katıldı. Karate Grup Müsabakalarına 12 farklı ilden katılan sporcuları misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “400 sporcunun kıyasıya ve centilmence mücadelesi sonucunda dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 12 ilden Adıyaman'a gelen sporcu, idareci, antrenör ve hakemlerin yanı sıra ailelerin 2 gün süreyle ilimizde misafir olması turizme ve kent ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz her büyük organizasyon ilimiz ve bizim çok önemli. Bizler bütün misafirlerimizi ilimizde en iyi şekilde misafir etmekten gurur duyuyoruz. Ben müsabakalara katılmak için ilimize gelen tüm sporculara teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum” diye konuştu.

Grup müsabakalarının ilk gününde Gençler A-B Erkek Kata kategorisinde dereceye giren sporculara Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş tarafından verildi.