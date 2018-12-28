Karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi

Şube Şefliği ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kar nedeniyle kapanan yollar, heyelan ve sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ulaşan ekipler, olumsuzlukları kısa sürede sonlandırmak için çalışıyor. Bir tarafta il özel idare ekipleri diğer tarafta karayolları ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Adıyaman'da üç gün boyunca etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda olumsuzluğa müdahale eden karayolları ekipleri özellikle Gölbaşı, Besni, Gaziantep, Kapıdere, Nurhak, Çelikhan, Yeşilyurt, Gerger, Sincik Arıkonak yollarında aralıksız çalışma gerçekleştirdi.

Kar nedeniyle yolda kalan araçları kurtaran ekipler, sel nedeniyle yaşanan ulaşım sorununu çözdü.