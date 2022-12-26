Karayolunda ilginç görüntü

Adıyaman'da, şehirlerarası yolda kalan bir otomobil bir başka otomobile halatla bağlanılarak ger geri çekildi. Ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Adıyaman- Kahta- Siverek ve Diyarbakır Karayolunu bir birine bağlayan Adıyaman- Kahta Karayolunun Beşpınar Mevkii yakınlarında otomobiliyle yolda kalan bir sürücü yakınlarını arayarak yardım istedi. Yolda kalan sürücünün yakınları aracın kaldığı yere gelerek aracı çekmek istedi. Aracın ön kısmına halat bağlayamayan her iki aracın sürücüsü halatı aracın arka kısmına bağladı. Halatların bağlanmasıyla birlikte yolda kalan otomobil, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine doğru geri geri çekildi. Ortaya ilginç bir görüntü çıktı.