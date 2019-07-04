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Karayolunda traktör ve römorklar kazaya davetiye çıkarıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde yol kenarına park eden traktör ve römorkları kazaya davetiye çıkarıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde yol kenarına park eden traktör ve römorkları kazaya davetiye çıkarıyor.


Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerinde biçerdöver sürücüleri tarafından yol kenarında yükleme, boşaltma veya arıza vermelerinden dolayı bırakılan traktör ve uzun römorklar üzerlerinde hiç bir uyarıcı levha olmadan ve karayolunun bir kısmını kapatmalarından dolayı adeta kazaya davetiye çıkarıyor.


Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği ekipleri ise yaptıkları denetimlerde, yol kenarında bekleyen ve birden fazla römorkları olan traktör cinsi araçlar ile biçerdöverlerini gece trafiğe çıkaran, kesme bıçakları takılı vaziyette karayolunda seyreden biçerdöverleri durdurarak, önce güvenli bir alana çektiriyor, sürücülerine de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı cezai işlem uyguluyor.

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