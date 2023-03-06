Karayolundaki hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayolunda meydana gelen yarıklar depremin boyutunu gözler önüne serdi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gölbaşı-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde geniş yarıklar oluştu. Deprem nedeniyle yol kenarındaki bariyerler eğilirken, 3-4 metre genişliğinde yarıklar oluştu. Karayolunun metrelerce nehire doğru kaydığı görüldü.

Trafiğe kapanan karayoluna, Karayolları ekipleri depremin ilk gününden itibaren yola dolgu yapıp, birkaç gün sonra trafiğe açıldı.

Karayolunun aldığı hasar dron ile görüntülendi. Depremin boyutunu karayolunun görüntüsü ortaya koydu.