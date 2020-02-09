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Karbonmonoksit gazından 12 kişilik hastanelik oldu

Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan rüzghar nedeniyle 12 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 12 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçelerde bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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