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Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kuyulu köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Arguvan ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan İbrahim, Zeynep, Zehra Betül ve Ahmet Arguvan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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