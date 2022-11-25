Karbonmonoksit gazından etkilenen çift yaşam savaşı veriyor

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift, kaldırıldıkları hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Çemberlitaş köyünde ikamet eden ve 3 aylık gebe olduğu öğrenilen G.T. (22) ile Y.T. (28) isimli çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Olay, bir süre sonra yakınları tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.T., ile Y.T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 3 aylık hamile G.T.'nin Gaziantep'te bulunan bir hastaneye sevk edildiği, Y.T'nin ise yoğum bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.