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Karda aç kalan dağ keçileri bırakılan yemlere akın etti

Kar yağışından en çok etkilenen yaban hayvanları aç kalmaktan bırakılan yemlerle kurtuldu.


Adıyaman'da son birkaç günden beri etkili olan kar yağışı insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Özellikle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Adıyaman'da sayıları fazla olan dağ keçileri kar yağışı nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.


Adıyaman Çelikhan Karayolu Koçali mevkisinde bulunan Etibakır Maden İşletmesinin görevlileri yaban hayvanlarını unutmadı. Yaban hayvanları ‘aç kalmasın' diye doğaya yem bırakıldı.


Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede özellikle dağ keçileri bırakılan yemlere akın etti. Dağ keçileri farklı bölgelere bırakılan yemleri yiyerek aç kalmaktan kurtuldu.

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