İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardeşini döverek evden attı

Adıyaman’da bir kişi ağabeyi tarafından dövüldükten sonra cep telefonuna el koyarak evden attı.

Adıyaman'da bir kişi ağabeyi tarafından dövüldükten sonra cep telefonuna el koyarak evden attı.


Olay, İmamağa Mahallesi 1987. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Ö. ile üst katta oturan ağabeyi Mustafa Ö. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa Ö. kardeşi Abdurrahman Ö.'yü dövdükten sonra kardeşini evden dışarı çıkartarak cep telefonuna el koydu.


Abdurrahman Ö. vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kardeşini gasp ettiği iddia edilen Mustafa Ö.'yü göz altına alarak soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.