İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardeşler arasında arazi kavgası: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında 1’i kadın 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında 1'i kadın 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Serhat A., Mesut A., Muhammed A. ve Aysel A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gerger Devlet Hastanesine, ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.