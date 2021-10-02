Kardiyoloji Uzmanı Bireciklioğlu'ndan aşı çağrısı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kardiyoloji Doktoru Fehmi Bireciklioğlu, korona virüsün kalp krizini tetiklediğini belirterek aşı çağrısı yaptı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Fehmi Bireciklioğlu, aşı karşıtlarının söylemleri arasında yer alan ‘aşı kalp krizi yapıyor' gibi söylemlerin yanlış olduğunu belirtti.

Bireciklioğlu, "Korona virüs salgını 2 yıla aşkın süredir hayatımızda. Covide yakalanan kalp hastalarında daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilmekte veya yeni kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu salgına karşı şu an için elimizdeki en büyük silah aşıdır. Korona virüs aşıları sebebiyle bazı kalp problemleri ortaya çıkabilse de hastalığa yakalananlarda kalp hastalığı çıkma riski aşıyla bağlı oluşabilecek kalp rahatsızlığı riskinden çok daha fazladır. 'Aşı kalp krizi yapıyor ' gibi bir düşünceyle aşı olmamak son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.