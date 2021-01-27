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Kargo aracı cayır cayır yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kargo aracı cayır cayır yandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kargo aracı cayır cayır yandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Serkan Gündüz idaresindeki 34 VJ 2676 plakalı Volkswagen marka kargo aracı, Akpınar köyü girişinde alev alarak yanmaya başladı. Aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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