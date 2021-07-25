Karı koca tartışmasına aileler dahil oldu: 1 yaralı

Adıyaman'da, karı koca arasında çıkan tartışmaya ailelerin dahil olması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi'de ikamet eden T.K. ile M.K. isimli çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı haber alan çiftin yakınları da ikamete gelerek tartışmaya dahil oldu. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.K., elini cama vurarak kendisini yaraladı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Davacı ve şikayetçinin olmaması üzerine polis ekipleri ikamette ve çevresinde bulunan kişileri olay yerinden uzaklaştırarak normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.